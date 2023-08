Het publiek hoopte zaterdag tijdens Jack’s Racing Day te kunnen genieten van de eerste meters van Nyck de Vries sinds zijn vertrek uit de Formule 1. Menigeen was daarnaast benieuwd hoe het nu met hem is en wat de plannen voor de toekomst zijn. Donderdag zei hij daar juist nog wel al een en ander over tegen FORMULE 1 Magazine, maar in Assen hulde hij zich verbazingwekkend genoeg in stilzwijgen.

Het is niet gek om te veronderstellen dat De Vries niks mag zeggen over de breuk met Red Bull en AlphaTauri. Daar heeft ook iedereen begrip voor, van publiek tot media en organisatie van Jack’s Racing Day. Maar zelfs een praatje met de speaker over hoe het ermee is, wat hij van de baan vindt of bijvoorbeeld hoe het was om weer even te rijden? Het zat er niet in. Zonde voor de vele mensen in en buiten Assen die oprechte interesse in de coureur hebben.

Misschien dat de voormalige Formule 2- en Formule E-kampioen dan op de baan van zich kon laten horen? Nee, zo bleek. Want een plannetje van de organisatie om De Vries in een oude F1-bolide van Ferrari te laten rijden, mislukte helaas. Het bleef daarom op de zaterdag bij een handvol rondjes in een Dallara, een auto die jaren geleden in de World Series werd gebruikt.

BOSS GP

Het optreden van De Vries en alles eromheen, dat viel dus tegen in Assen. Dat gold ook voor het weer. De vele regen zat coureurs in allerhande klassen in de weg tijdens het meerdaagse autosportfestival op het TT Circuit. Soektakel was er desalniettemin volop met onder meer de BOSS GP, waarin ook oud-materiaal uit de Formule 1 wordt gebruikt. In een oude Toro Rosso verbeterde BOSS-coureur Ingo Gerstl zelfs het baanrecord in Assen.

Dat het publiek al met al van Jack’s Racing Day genoot, was fijn. Al had iedereen stiekem toch gehoopt meer te horen en zien van De Vries en vooral hoe hij het vond in Assen.