Nyck de Vries doorbrak donderdag de mediastilte die volgde op zijn F1-ontslag. “Het gaat eigenlijk best goed met me”, zei hij in Amsterdam tegen FORMULE 1 Magazine. Over zijn racetoekomst die volgt op de Formule 1 wilde hij (nog) niets kwijt; de geluiden over samenwerking met Nissan worden echter steeds sterker.

Sinds het ontslag bij AlphaTauri een maand geleden hulde De Vries zich in stilzwijgen. Wel bedankte hij via een statement op Instagram het team en eigenaar Red Bull voor de geboden kans in de Formule 1. Met media sprak hij niet – tot donderdagavond. Zijn kant van het verhaal met betrekking tot het gedwongen F1-afscheid wil hij nog niet vertellen. “Voor alles is een tijd en plek.”

Dat het jammer is dat het avontuur in de Formule 1 snel eindigde, staat volgens hem buiten kijf. “Maar that’s life”, aldus De Vries. “Het gaat nu eigenlijk best goed met me, dat is het belangrijkste.” Het betekent ook dat hij náást de baan iets gaat ondernemen: “Ik ga wat uitproberen met een studie, nu het kan.”

Nissan: Formule E, lof en film

Maar zijn racetoekomst, waar ligt die? Binnenkort, misschien wel rondom de Dutch GP in Zandvoort, zal er een antwoord komen op die vraag. De Vries deed er donderdag publiekelijk echter het zwijgen toe en laat zich nog niet in de kaarten kijken.

Saillant detail: De Vries was in Amsterdam als genodigde aanwezig bij de première van Gran Turismo, een film die onder meer gaat over Nissan. En laat dat nou net een fabrikant zijn waarover al wekenlang uit steeds meer verschillende hoeken klinkt dat die interesse in De Vries heeft.

De geluiden dat het Formule E-team hem zou willen, vielen medio juli al in Rome te beluisteren in het voorlaatste weekend van het seizoen. Omstreeks die tijd liet ook de teamleiding zich tegenover autosportmedium The Race al lovend uit over De Vries. En in Londen was hij vervolgens zelf aanwezig bij de Formule E.

Mocht het om wat voor reden dan ook geen Nissan worden voor de voormalig F1-coureur, dan bestaat er ook in de Indycar volgens een ingewijde interesse in De Vries. Die testte in 2021 al eens succesvol bij Meyer Shank Racing.

Teambaas Mike Shank liet zich vorige maand tegenover The Race ontvallen dat hij toen nog niet met De Vries gesproken had en niet wist of de Nederlander überhaupt Indycar overweegt. “Maar”, zo klonk het destijds al veelzeggend, “Nyck zal absoluut op ons lijstje staan als hij het wel wil gaan doen.”

Nieuwe editie

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!