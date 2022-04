In beeld: Alonso en Pérez scheuren in Supercars over circuit Melbourne

Red Bull Laurens Stade Delen Twitter Facebook Whatsapp Email Tienduizenden Australische Formule 1-fans reizen dit weekend af naar Melbourne, waar voor het eerst sinds 2019 weer geracet zal worden. Uiteraard is de Formule 1 de hoofdattractie voor de Aussies, maar in het bijprogramma staat een ander groot fenomeen te wachten: de Melbourne 400, met de bekende Supercars. Daarin zullen vele Australische helden in actie komen, maar om iedereen alvast warm te krijgen voor het bijzondere raceweekend mochten Fernando Alonso en Sergio Pérez ook zelf achter het stuur kruipen van de brute racewagens.