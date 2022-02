Het is dan al een week geleden dat ze de shakedown deden, maar AlphaTauri heeft op de vooravond van de officiële shakedown in Barcelona actiebeelden getoond van de AT03, de bolide van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Zij mochten voor deze filmdag honderd kilometer afleggen op het Italiaanse Misano, waar het, zoals op de foto’s duidelijk te zien is, nat was.

