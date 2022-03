Na de shakedown in Barcelona was het wachten met wat voor nieuwe updates de teams naar Bahrein zouden gaan. Op de eerste dag van die testdagen in Bahrein was het Mercedes dat verraste met de unieke sidepods terwijl Haas de nieuwe livery, na het afscheid van titelsponsor Uralkali, toonde. Bekijk hier de mooiste beelden van de bolides in actie.

Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images