Er werd in de jaren 20 al geracet in Silverstone, sinds 1948 is het voormalige vliegveld het decor van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. FORMULE 1 Magazine dook in het rijke fotoarchief, iedereen komt langs: van Luigi Villoresi en Alberto Ascari tot Nigel Mansell, Ayrton Senna en Lewis Hamilton.