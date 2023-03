Jaguar stal de show bij de zesde ePrix van 2023 op de Sambadrome in São Paulo: Mitch Evans eiste namens het fabrieksteam de dagzege op bij het inaugurele nummer in de Braziliaanse metropool, teamgenoot Sam Bird werd derde. Robin Frijns maakte na twee maanden zijn rentree in de Formule E, ’s werelds eerste volledig elektrische raceserie. Hij werd vijftiende.

Bij de zesde ePrix van 2023 keerde Robin Frijns terug in de ABT Cupra. De Limburger stond twee maanden aan de zijlijn, nadat hij in de openingsronde van de eerste race in Mexico was gecrasht en daarbij zijn pols brak en meerdere fracturen in zijn onderarm opliep. Het herstelde duurde lang. “De afgelopen twee maanden voelden als een eeuwigheid”, oordeelde Frijns, die bij het vorige nummer in Kaapstad nog geen toestemming van de artsen had gekregen om van start te gaan.

Vorige week keerde de Limburger in de 1000 mijl van Sebring (World Endurance Championship) eindelijk terug achter het stuur, in São Paulo verliep de rentree desondanks stroef. Frijns kwalificeerde zich als twintigste, ver achter Stoffel Vandoorne die namens Penske zijn bolide op de beste startpositie manoeuvreerde. Frijns reed ver daarachter een uur lang een vrij anonieme race. Hij finishte als vijftiende.

Het inaugurele nummer in São Paulo was, zoals gebruikelijk, vrij chaotisch. Op de Sambadrome, normaal gesproken een strip asfalt waar carnavalsoptochten worden gevierd, kwam de safety car ditmaal al na tien ronden de baan opdraaien. Sébastien Buemi lette even niet op, klapte op een voorganger en zorgde zo voor het eerste oponthoud. Jake Dennis volgde niet veel later zijn voorbeeld na een klapper met Pascal Wehrlein, waardoor de safety car opnieuw kon uitrukken.

Vooraan ontpopte de strijd zich voor liefst 40.000 toeschouwers tot een schaakwedstrijd. De strategisten hadden vooraf al aangekondigd dat energiemanagement op het 2,9 kilometer lange circuit, met elf bochten en drie enorm lange rechte stukken, de sleutel tot succes zou kunnen worden. Dat bleek ook: Vandoorne, Mitch Evans, Antonio Felix Da Costa en Nick Cassidy wisselden in de slipstreamshow aan kop regelmatig van positie. Da Costa schakelde zichzelf uit voor de zege na een remfout, waardoor hij terugviel naar P7.

In de slotfase leek Nick Cassidy de beste papieren op de overwinning te hebben. Maar hij had daarbij buiten Evans gerekend. De Nieuw-Zeelander had aan één gewaagde inhaalactie voldoende om zich tot dagwinnaar te kronen, voor Cassidy en Bird.