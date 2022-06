In de Vaderdag Editie van FORMULE 1 Magazine vertellen Jan Lammers, Jeroen Bleekemolen en Tom Coronel over de route die ze hebben uitgestippeld voor hun kartende zoons. Volgens het trio heeft het succes van Max Verstappen heel Nederland geïnspireerd. Belangrijker, zo stelt Tom Coronel, is dat het voor een ware cultuuromslag heeft gezorgd.

Door Frank Woestenburg

“Ik merk het zelf: ik hoef autosport niet meer te verdedigen. Tot vijf jaar geleden was autosport vies. Het stonk, was slecht voor het milieu en maakte herrie. En nu is het ineens hip”, meent Coronel in het rondetafelgesprek.

“Het is bizar eigenlijk”, vult Lammers aan. ,,Nederland is in een paar jaar tijd het Mekka van de autosport geworden. Kijk maar wat we in huis hebben: Max is wereldkampioen Formule 1, Nyck de Vries werd een paar jaar terug wereldkampioen in de Formule 2 en vorig jaar in de Formule E, we hebben met MP Motorsport en Van Amersfoort Racing twee gerenommeerde raceteams, Atze Kerkhof is de koning van het sim-racen en de Grand Prix van Nederland is terug. Dus in Nederland kun je tot en met de receptie van de Formule 1 volledig terecht, dat is uniek. Laten we daar met z’n allen van genieten. En voor de kinderen van Tom, Jeroen en mij betekent het vooral dat ze de wind in de zeilen hebben.”

