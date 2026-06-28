Kimi Antonelli heeft rivaal Ferrari beschuldigd van ‘sandbagging’ in aanloop naar de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk. Mercedes hield de Scuderia tijdens de vrije trainingen op gepaste afstand, maar in de kwalificatie oogden Lewis Hamilton en Charles Leclerc plots opvallend competitief. George Russell dook nipt onder de tijden van beide Ferrari-coureurs, maar Antonelli moest – mede door de verwarring na de crash van Max Verstappen – genoegen nemen met P4.

Leclerc verklaarde eerder nog dat Ferrari ‘ver achter lag’ op Mercedes. Bovendien voorspelt hij een ‘lastige race’, waarin de Silberpfeile volgens hem een duidelijk voordeel hebben. Antonelli is daar echter niet van overtuigd. Sinds de GP van Catalonië, waarin Ferrari via Lewis Hamilton Mercedes de eerste nederlaag van het seizoen toebracht, is de jonge WK-leider op zijn hoede voor de Scuderia. Het team heeft immers ook zijn eerste motorupgrades geïntroduceerd onder de nieuwe ADUO-regeling. Antonelli is ervan overtuigd dat hij zondag kan meestrijden om de overwinning, al houdt hij nog een slag om de arm.

Goede start

“Ze hebben vrijdag zeker een beetje ‘gesandbagd'”, reageerde de 19-jarige Italiaan sceptisch. “Ik verwacht dat ze tijdens de race veel meer snelheid zullen hebben. We hebben al gezien hoe sterk ze waren in Barcelona, dus we zullen zien. Het wordt opnieuw een race waarin je je banden goed moet managen en het maximale uit het pakket moet halen.”

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Antonelli hoopt vanaf de tweede startrij vroeg in de race terrein te winnen. Aan het begin van het seizoen worstelde hij nog met zijn starts, maar sinds de GP van Monaco komt het Mercedes-talent veel beter van zijn plek. “Hopelijk kunnen we een goede start maken. Met deze snelheid was het natuurlijk mooier geweest om op de eerste rij te staan”, besloot hij. “Maar er is nog van alles mogelijk, dus ik kijk ernaar uit.”

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