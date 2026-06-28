Kimi Antonelli kon leven met zijn derde plaats, maar had liever gezien dat de GP van Oostenrijk net een paar ronde langer had geduurd. “Dat zou mooi zijn geweest”, klonk het na de race op de Red Bull Ring in Spielberg.

Antonelli kwam aan het einde van de wedstrijd met rasse schreden dichterbij aan koploper George Russell en nummer twee Max Verstappen. “Ik had in het begin van de wedstrijd last van problemen met de remmen. Later was de snelheid goed. Alleen was ik net te laat om zelf ook nog mee te doen om de de winst.”

Twee extra ronden hadden geholpen, aldus de leider in het wereldkampioenschap. “Maar het is wat het is. Een felicitatie aan George en aan Max, en ik kan leven met deze derde plaats. Er valt nog het een en ander te verbeteren.”

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