Al bijna twintig jaar is Ayao Komatsu een vaste waarde van het engineerskorps in de Formule 1. De Japanner staat tegenwoordig bekend als director of engineering van Haas, maar de weg ernaartoe was lang – en niet alleen omdat die al eind jaren tachtig in Tokio begon. “Ik wist niet hoe, maar wilde naar de Formule 1 en gelukkig hielden mijn ouders me niet tegen.”

Als jonge jongen had Komatsu eigenlijk niets met auto’s of racen. Hij groeide op in Tokio, de Japanse hoofdstad en het toonbeeld van een metropool. Hoewel de Japanse autocultuur immens is en in de jaren tachtig booming was, ging het thuis amper over auto’s. “Mijn ouders hadden niet eens een rijbewijs”, bekent Komatsu. Zijn leven draaide behalve om school vooral om ‘echte’ cultuur: muziek, van klassieke aard. Zijn vader was musicoloog, bestudeerde Beethoven. “Dus ik ben naar veel klassieke concerten geweest en speelde zelf ook piano”, vertelt Komatsu. “Ik hou ook wel van Beethoven, ben ermee opgegroeid”, lacht hij.

In zijn middelbare schooltijd nam de populariteit van de Formule 1 een vlucht in Japan. Dat betekende dat Komatsu zich ook steeds meer tot de koningsklasse van de autosport aangetrokken voelde. “Door de combinatie van McLaren en Honda met Ayrton Senna. Ik keek daarnaar op tv en dacht: ‘daar wil ik nou een rol in spelen. Geen nationaal kampioenschap, maar een wereldkampioenschap.’ Dat trok me aan.”

Dat was natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. “Ik had geen idee hoe ik in de Formule 1 terecht moest komen. Ik ben gaan lezen en zag: ‘oké, veel teams zitten in Engeland, dus laat ik eerst maar eens Engels leren’.” Komatsu had de middelbare school inmiddels afgerond, dus een keuzevakje volgen was geen optie. Hij pakte het drastisch aan. “Ik ben naar Engeland gegaan, naar Londen, om zo snel mogelijk Engels te leren.” Bij zijn eigen kinderen zou hij er nog wel twee keer over nadenken, maar zijn ouders steunden hem: “Toen ik destijds aan mijn ouders vertelde dat ik dat wilde, hielden ze me gelukkig niet tegen!”

Door de jaren heen is Komatsu bij Haas doorgegroeid en is nu director of engineering. Op het circuit houdt hij toezicht op de crews van Mick Schumacher en Kevin Magnussen en de operationele gang van zaken, erbuiten op de samenwerking en integratie van de departementen in Italië en Engeland. “We zijn een klein team, moeten dus efficiënt werken.” Zijn eigen thuisbasis is nog altijd Engeland. Aangezien hij Tokio al lang geleden heeft verlaten, noemt hij dat ook niet langer thuis. “Ik woon al meer dan twintig jaar in Engeland en mijn kinderen zijn hier opgegroeid. In Japan voel ik me alsof ik op bezoek ben.”

