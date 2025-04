Kunstmatige intelligentie, of AI volgens de veelgebruikte Engelse afkorting, krijgt steeds meer toepassingen. Verschillende Formule 1-teams maken al gebruik van zelflerende computerprogramma’s om data te analyseren of racestrategieën te optimaliseren. Ook fans van de sport experimentéren met kunstmatige intelligentie, maar dan om vooraf te bepalen welke coureur een race gaat winnen – en met succes!

Datawetenschapper Mariana Antaya ontwikkelde een softwareprogramma dat met behulp van kunstmatige intelligentie correct racewinnaars heeft voorspeld. In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen begon ze met het analyseren van rondetijden van de GP van Australië 2024, om deze vervolgens te vergelijken met de kwalificatiedata van 2025. Zo kon haar programma correct voorspellen dat McLaren-coureur Lando Norris de race zou winnen. Ze deelde haar bevindingen op sociale media, waarmee ze de interesse wekte van een grote schare Formule 1-fans.

“Ik wilde de winnaar proberen te voorspellen als een leuke oefening, gewoon om te zien hoe goed we kunnen worden met de beschikbare data”, aldus Antaya in een interview met Motorsport.com. Dat bleek niet onverdienstelijk. Nog vóór het startsein van de GP van Australië had haar AI-model al voorspeld dat Norris zou zegevieren op het Albert Park Circuit. Op sociale media moedigde ze andere fans aan om het model te verbeteren en extra gegevens mee te nemen in de voorspellingen.

Te onvoorspelbaar voor kunstmatige intelligentie?

“Ik zei aan het einde van de video: ‘Dit is overduidelijk een eenvoudig model, en ik wist niet dat het correct zou voorspellen'”, aldus Antaya. “Ik wilde dat het een soort crowdsource-project zou worden, zodat andere Formule 1-fans konden zeggen: ‘Ik wil dat jullie er weergegevens in opnemen’, of ‘Ik wil echt dat jullie de trainingssessies in het model verwerken.'” Voor de GP van Japan nam het AI-model ook de weersvoorspellingen mee als extra input. Zo slaagde het programma erin om correct te voorspellen dat Max Verstappen zou winnen in Suzuka.

“Meer data helpt het model om beter te leren, waardoor het nauwkeurigere voorspellingen kan doen”, lichtte Antaya toe. Voor de GP van Saoedi-Arabië werd het model verder uitgebreid; ook eerdere teamprestaties en uitslagen uit 2025 werden meegenomen. “We houden nu rekening met het totaalplaatje van hoe goed de auto en het team presteren.” De berichten op sociale media van Antaya zijn inmiddels zo populair geworden dat ook Formule 1-ingenieurs interesse hebben getoond. Ondanks de goede resultaten benadrukte Antaya dat Formule 1 altijd een onvoorspelbare sport zal blijven. Crashes en safetycars kun je immers niet altijd voorzien. “Ik denk dat die barrière er altijd zal zijn”, besloot ze nadrukkelijk.

