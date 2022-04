Charles Leclerc bewaarde het beste voor het laatst. De klassementsleider van het wereldkampioenschap veroverde bij de Australische GP zijn tweede pole van het seizoen. In de middagzon van Melbourne was hij bijna drietiende sneller dan Max Verstappen. Sergio Pérez completeerde namens Red Bull de top-3.

Net als een twee weken geleden in Djedda waren de marges tussen de twee trendsetters, Ferrari en Red Bull, dun. Max Verstappen (Q1) en Sergio Pérez (Q2) lieten zien dat de RB18 ondanks de nodige problemen in de trainingssessies redelijk competitief was. Maar toen het er op aankwam en de poet verdeeld werd, moesten de Red Bulls toch passen. Leclerc kon zijn eerste vliegende ronde net voltooien, nadat een crash van Fernando Alonso (‘doodzonde, we hadden voor het eerst in jaren voor pole kunnen vechten’) voor een rode vlag had gezorgd en de kwalificatie opnieuw een tijdje stillegde. Teamgenoot Carlos Sainz had minder geluk dan Leclerc: zijn tijd werd wel geschrapt.

De gedwongen pauze zorgde ervoor dat de spanning verder werd opgebouwd. Leclerc bleek daarna andermaal de snelste van allemaal. Verstappen kon volgens eigen zeggen nooit een echte bedreiging voor de pole vormen. Daarvoor was de balans van de RB18 in zijn optiek niet optimaal.

Meer vreugde was er bij McLaren. Het was na de snelste tijd van Lando Norris in de slottraining eerder op de dag de vraag of de renstal zich werkelijk in het gevecht om de pole zou kunnen mengen met Ferrari en Red Bull, de (voorlopige) trendsetters van 2022. Dat bleek, zoals eigenlijk verwacht, niet zo te zijn. Daniel Ricciardo positioneerde zich tot grote vreugde van de Australische fans desondanks keurig op P7, collega Norris zette de tweede McLaren zelfs drie plekjes hoger op de startgrid.

Voor Aston Martin kwam er ook in de kwalificatie geen einde aan de rampspoed op Australisch grondgebied. Na de kostbare uitglijders van Sebastian Vettel in de eerste en derde trainingssessie, zorgde collega Lance Stroll in de tijdstraining voor een volgende schadepost. Hij werd zichtbaar verrast, toen landgenoot Nicholas Latifi hem passeerde om nog een keer aan te zetten voor een vliegende ronde. De crash zorgde vooral bij Latifi’s Williams voor grote schade.