De lay-out van Circuit de Catalunya bij Barcelona wordt al voor de Spaanse Grand Prix (4 juni) aangepast. De laatste chicane voor start/finish vervalt. Het circuit keert hiermee terug naar de originele configuratie, zoals die ook door de MotoGP wordt gebruikt, namelijk met twee snelle rechterbochten. Met de aanpassing hoopt het circuit op meer inhaalacties.

Behalve het schrappen van de lay-out is de organisatie ook op andere punten aan de slag gegaan. Zo zijn er uit veiligheidsoverwegingen Tecpro-barriers geplaatst, worden er nog kerbstones vervangen en wordt de uitloopstrook in bocht één verbreed. Met de aanpassingen bedraagt de nieuwe lengte van het circuit voortaan 4657 meter, achttien meter korter dan voorheen.

In de seizoengids van FORMULE 1 Magazine lees je alles over het nieuwe seizoen. Met analyses van topcoureurs, interviews, reportages, een technische vooruitblik, onderscheidende fotografie en natuurlijk alles wat je moet weten over de coureurs, teams, circuits en televisietijden. De FORMULE1 Preview Special is hier te bestellen met gratis verzending!