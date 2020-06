Laatste kans! Doe mee aan de Grote Formule 1 Fotoquiz en win fantastische prijzen!

Heb jij al deelgenomen aan onze fotoquiz? Indien niet, lees zeker verder! In ons nieuwste nummer, deel twee van onze dubbelspecial over 70 jaar Formule 1, vind je naast de gebruikelijke schitterende fotografie, boeiende interviews en uitgebreide achtergrondverhalen ook de GROTE FORMULE 1 FOTOQUIZ. Doe mee en maak kans op fantastische prijzen! Deelnemen kan tot en met morgen.

Je denkt veel te weten van Formule 1? En je hebt vandaag of morgen tijd en zin om je hersens eens goed aan het werk te zetten? Doe dan voor morgenavond 23:59:59 mee de eerste Grote Formule 1 Fotoquiz. We hebben het, vinden we zelf, niet gemakkelijk gemaakt. Maar de allerbesten worden beloond met fantastische prijzen. Succes!

Prachtige prijzen voor de liefhebber!

De winnaars van de quiz worden beloond met prachtige prijzen. Bekijk hieronder wat je kan winnen! De quiz en verdere aanwijzingen om mee te doen zijn te vinden in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Deze ligt momenteel in de winkel en is ook hier online te bestellen.

Deze prijzen kan je winnen:

4 TW Steel horloges: TW Steel is een Nederlandse firma onder leiding van entrepreneur Jordy Cobelens die de weg in de auto- en motorsport kent. De TW Steel TW997 VBA Dakar is voorzien van een big caliber chronograaf, een zwart lederen band met donkergrijze stiksels en een speciaal ontworpen kast.



7 Bell mini-helmen: Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen en Charles Leclerc vertrouwen al jaren op de hoofdbescherming van Bell. FORMULE 1 mag zeven minihelmen (schaal 1:2) weggeven: twee van Lewis Hamilton en één van Kimi Räikkönen (Ferrari), Kevin Magnussen, Lando Norris, Sergio Peréz en Stoffel Vandoorne.

2 arrangementen voor 4 personen bij VRF1: Bij Virtual Reality F1 in Den Haag vind je simulatoren die zijn samengesteld uit de beste producten ter wereld. Voel de trillingen van de motor, de wind in je gezicht en de adrenaline in elke bocht. Dichterbij de realiteit kom je niet.



2 exclusieve posters van Automobilist: Automobilist lanceerde ter ere van het 70-jarig bestaan van de Formule 1 twee prachtige, exclusieve posters. Beide posters passen in het interieur van elke Formule 1-liefhebber.



Formule 1-boekenpakket: Nog nooit zijn er zoveel boeken over Formule 1 verschenen als in de laatste jaren. Van de wereldwijde bestseller Kimi Räikkönen (Kari Hotakainen) tot de geschiedenis van de Nederlandse GP op Zandvoort van onze eigen medewerker Koen Vergeer. Aangevuld met Ayrton Senna (Olav Mol & Erik Houben), Spyker, Langs de afgrond (André Hoogeboom) en de roman Zandvoort (Nando Boers) heb je voor de komende zomer genoeg leesvoer.

Jaarabonnement FORMULE 1 MAGAZINE: Tot slot geven we een jaarabonnement van FORMULE 1 MAGAZINE weg.