Lando Norris is tweede geworden in Brazilië. De coureur van McLaren beleefde opnieuw een indrukwekkend weekend. Aanvankelijk opende de jonge Brit zelfs de aanval op Max Verstappen aan , maar gedurende de gehele wedstrijd moest hij toch de meerdere erkennen in de Nederlander. Desalniettemin is hij zeer tevreden over zijn prestaties.

De Brit blikt met goede gevoelens terug op zijn zondag op het Autodromo José Carlos Pace. “Eerlijk gezegd kon het eigenlijk niet veel beter vandaag. We hadden een hele goede start en onze snelheid was vandaag echt fantastisch. Gisteren was ik al snel, en vandaag zaten we er ook weer goed bij”, zo stelt Norris.

Toch kon de McLaren-coureur Max Verstappen niet bijhouden, iets waar Norris vrede mee heeft. “Voor nu is de tweede plaats echt het maximaal haalbare. Max had vandaag weer overal een antwoord op. Hij heeft weer een hele goede race gereden, maar toch voelt die tweede plaats echt heel lekker”, zo concludeert Norris.

Met zijn dertiende podium in de Formule 1 evenaart Lando Norris een record van Nick Heidfeld. Het meeste aantal podiums zonder overwinning in de koningsklasse. Iets waar Norris in de nabije toekomst vanaf wil.

Lees nu de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!