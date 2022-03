Met de grote regelrevolutie hoopte Williams weer een stap richting het middenveld te zetten, maar na de eerste twee vrije trainingen leek het team eerder terug te zijn op het niveau van 2019. Toch had Nicholas Latifi erger verwacht.

Williams was vrijdagavond onderaan de tijdenlijst te vinden. Nicholas Latifi was met een rondetijd van 1:34.468 twee tienden sneller dan teamgenoot Alexander Albon, maar waren met een gat van 2,5 seconden ruim het langzaamste team.

“Dit is wel een beetje wat we verwacht hadden na de testdagen afgelopen week”, zei Latifi na afloop van de tweede vrije training op vrijdag. “Om eerlijk te zijn had ik verwacht dat we nog verder van de pace zouden zitten dan het geval was. We hebben wel een aantal gebieden waar we nog wat kunnen aanpassen om de perfomance te verbeteren.”

“Wat dat betreft is het positief”, bekijkt Latifi het van de andere kant. “Maar we staan nog steeds niet waar we willen staan als team. We weten welke onderdelen we kunnen verbeteren en we weten wat ons beperkt.”

Waar Latifi en Albon veel mee worstelden, was de voorkant. Het probleem, waardoor zij zich regelmatig verremmen, was al bekend bij de testdagen in Barcelona, ‘maar wordt nu meer zichtbaar’. “We merkten het al in Barcelona, maar het was altijd al een beetje het geval geweest. De beperkingen blijven daar wat onder de radar omdat het er koel is”, legt de Canadees uit. “Alles voelt altijd beter bij de test in Barcelona.”