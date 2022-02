Van een van de grootste, naar een van de kleinste teams: Alexander Albon heeft het meegemaakt door na zijn tijd bij Red Bull nu bij Williams neer te strijken. Qua manier van werken is er echter niet veel verschil, zegt hij.

Sterker nog, volgens de Britse Thai die eerder ook voor Toro Rosso uitkwam, gaat het er ‘bij elk Formule 1-team’ in grote lijnen op dezelfde wijze aan toe. “Bij Williams werken ze dus ook op eenzelfde manier”, trekt Albon desgevraagd de vergelijking met Red Bull.

“Het is wel een beetje alsof je naar een nieuwe school gaat”, verwijst hij nog wel naar het leren kennen van veel nieuwe namen en gezichten. Bij Williams staan die gezichten volgens hem behoorlijk opgewekt en zit de stemming erin. “Het team had vorig jaar een goed seizoen en wil dat momentum vasthouden.”

Albon zelf vervulde vorig jaar een rol aan de zijlijn bij Red Bull, als testcoureur. Hoewel hij daarnaast ook in de DTM uitkwam, reed hij eind 202 zijn laatste Formule 1 Grand Prix. Of hij in die zin nog wat roestig is of was? “Een beetje”, lacht hij.

Met de winterstop net achter de rug, zo verwacht Albon, ‘zullen die eerste paar ronden echter niet heel anders zijn geweest voor de andere jongens’. “Het ging over het algemeen ook makkelijker dan gedacht. Dat de auto’s compleet nieuw zijn, maakt het voor mij een extra verse start.”

