Nicholas Latifi krijgt dit jaar eindelijk zijn thuisrace in Canada, maar volgende week is het eerst de beurt aan zijn ’tweede thuisrace’ in Florida: Miami. De Williams-coureur heeft daar vaak geracet, van karts tot Mustangs: “Ik denk dat ik er wat eerder naartoe ga en er wat langer blijf.”

Voordat Latifi de oversteek naar Europa kon maken om daar zijn racecarrière echt te lanceren, reed de Canadees regelmatig in de Amerikaanse staat Florida. In de winter van 2014 doet hij mee aan de Florida Winter Series, waarin onder meer Max Verstappen en Lance Stroll uitkomen.

Racen in Florida, waar volgende week in Miami geracet wordt, voelt voor Latifi ook een beetje als een thuiswedstrijd. “Het is natuurlijk niet echt thuis”, zegt Latifi in gesprek met FORMULE 1. Dat is immers Toronto. “Maar ik bracht als ik buiten Canada racete veel tijd door in Florida. Ik was er in mijn karttijd ’s winters bijvoorbeeld altijd.” Dan liggen de kartbanen in Canada immers onder met sneeuw. “We gingen er soms ook met de familie heen, omdat we er een appartement hadden. Ik voel me er dus erg op mijn gemak.”

Dat Latifi zich erop verheugt terug te gaan naar Miami nu de Formule 1 er een Grand Prix houdt, mag duidelijk zijn. “Ik heb er enorm veel zin in. Ik denk ook wel dat ik er wat eerder naartoe ga dan bij een normale race, en wat langer blijf. Om daar wat extra dagen te hebben, of om door te gaan naar Canada. Dat is ook maar drie uur vliegen. Die vlucht heb ik in mijn kartjaren vaak genoeg gemaakt.”

Hoewel hij al in zijn derde Formule 1-seizoen zit, heef Latifi nog geen echte thuiswedstrijd gehad, want de Grand Prix van Canada is de afgelopen twee jaar vanwege corona geschrapt. Dit jaar staat deze wel weer op de kalender en rijdt Latifi voor het eerst voor eigen publiek. Miami komt echter eerst aan bod. “Ik ga Miami dus geen thuisrace noemen, maar het is wel een soort tweede thuisrace. Het wordt apart voor me om er te racen, want ik heb er zoveel tijd doorgebracht en voel me er goed, en ik vind het ook gewoon heel cool dat er nu een Grand Prix is.”

In FORMULE 1 Magazine nummer 6 lees je het gehele interview met Nicholas Latifi over zijn Amerikaanse raceverleden. De nieuwste editie ligt nu in de winkel of is hier online te bestellen.