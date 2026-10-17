Laurens van Hoepen kijkt in gesprek met FORMULE 1 Magazine met gemengde gevoelens terug op het Formule 2-seizoen tot nu toe. De Nederlander heeft zijn snelheid laten zien, maar pech en enkele kostbare fouten hielden de coureur van het Trident tot dusver van betere resultaten af. Komend seizoen rijdt hij voor MP Motorsport in de Formule 2. Zijn blik is al op 2027 gericht: op jacht naar de titel, met als einddoel de Formule 1.

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