Aston Martin-coureur Lance Stroll is al tien seizoenen actief in de koningsklasse. De Canadees is misschien wel de minst populaire coureur op de grid, mede door zijn hardnekkige reputatie als paydriver en als zoon van miljardair Lawrence Stroll. Portret van een opvallend en omstreden vader-zoonduo.
Lawrence en Lance Stroll: omstreden vader-zoonduo in de F1-paddock
Getty Images
Matthijs Nijhuis
21 juni 2026
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