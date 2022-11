Charles Leclerc start de Grand Prix van Abu Dhabi vanaf de derde plaats. De Monegask kreeg het niet voor elkaar om zijn Ferrari voor concurrent Sergio Pérez te krijgen en start samen met teamgenoot Carlos Sainz vanaf de tweede startrij.

Leclerc was graag voor Sergio Pérez gestart, maar dat zat er net niet in. Beide coureurs staan op 290 punten in de coureursstand en Leclerc wil alles geven om voor Pérez te eindigen zondag en dus die tweede plaats te claimen. Het was voor de Ferrari-coureur geen foutloze ronde in zijn laatste poging om een snelle ronde neer te zetten: “Ik verremde me in de chicane na het eerste rechte stuk, maar de tweede startrij is wel waar we horen te staan”, kijkt Leclerc terug. De Monegask reed uiteindelijk een ronde die maar vier honderdste langzamer was dan die van Pérez.

Foto: Motorsport Images

“Het zal lastig worden om morgen de Red Bulls te pakken omdat ze vaak op zondag net wat sneller zijn”, blikt Leclerc vooruit op de race. Samen met Carlos Sainz wil hij proberen een stokje voor een Red Bull-feestje te steken. “We gaan er vol voor morgen en dan zullen we zien”, eindigt een hoopvolle Leclerc.

De kwalificatie op het Yas Marina Circuit betekende de laatste van seizoen 2022. Leclerc blikt met een prima gevoel terug op dit jaar: “We hebben in vergelijking met de afgelopen twee seizoenen een enorme stap gemaakt. We gaan straks lekker op vakantie en hopelijk komen we volgend seizoen nog sterker voor de dag”, zegt de vijfvoudig racewinnaar.