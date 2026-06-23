Liam Lawson werd vorig jaar al na twee races ontslagen bij Red Bull. De jonge Nieuw-Zeelander had het stoeltje geërfd van de worstelende Sergio Pérez, maar werd na twee teleurstellende optredens alweer de deur gewezen. Inmiddels speelt hij een sleutelrol bij zusterteam Racing Bulls. In een nieuw interview blikt hij terug op zijn Red Bull-avontuur en legt hij uit dat de teamleiding de feiten verdraaide om hem richting de uitgang te werken.

Bij Racing Bulls heeft Lawson, zowel vorig jaar als in het huidige seizoen, goede resultaten geboekt. Toch bleek onlangs dat hij het verlies van zijn felbegeerde Red Bull-stoeltje nog altijd niet helemaal heeft verwerkt. In de High Performance-podcast sprak hij openhartig over zijn turbulente periode bij Red Bull en de manier waarop zijn ontslag tot stand kwam. “Ik wilde me niet van mijn stuk laten brengen”, aldus Lawson. “Dus deed ik gewoon alsof het nooit was gebeurd. Uiteindelijk heb ik maar twee races voor Red Bull gereden en de manier waarop het allemaal is gegaan, was zo bizar dat ik dacht: ‘Ik houd mezelf voor dat ik er nooit heb gereden.'”

Slechte voorbereiding

Gevraagd naar zijn ontslag stak Lawson allereerst de hand in eigen boezem. “Laat ik vooropstellen dat je het altijd beter kunt doen. Als ik terugdenk aan die twee Grands Prix en aan wat ik destijds heb gedaan, zie ik ook dat ik op sommige punten beter had kunnen presteren.” Daarna richtte de 24-jarige coureur zich op de rol van het team. In zijn ogen waren de omstandigheden immers verre van ideaal. “De manier waarop het allemaal is gegaan, zonder echte testdagen, was ook niet goed. Ik heb vóór het seizoen slechts een halve dag in de auto gezeten en de tests in Bahrein waren bovendien zeer beperkt. Er deden zich meerdere problemen voor, waardoor ik heel slecht voorbereid aan het eerste raceweekend begon.”

In de openingsrace in Australië kwalificeerde Lawson zich als achttiende. “Ik had VT3 gemist vanwege een motorprobleem, waardoor ik nog niet op de zachte banden had gereden. Daardoor ging ik fouten maken in de kwalificatie”, legde hij uit. Tijdens de Grand Prix werd hij vervolgens geveld door de natte omstandigheden en eindigde zijn Red Bull-debuut in de muur. “Ik bleef mezelf maar vertellen dat het wel goed zou komen”, lichtte hij toe. “Ik denk dat alle coureurs vertrouwen hebben in zichzelf, maar gezien hoe dicht het veld destijds bij elkaar lag, was een achterstand van drie tienden op Max (Verstappen, red.) al te veel.”

(Tekst gaat verder on afbeelding)

Max Verstappen en Liam Lawson voor Red Bull in 2025 (Red Bull Content Pool)

Radicale aanpassingen

“Daarna gingen we naar China”, vervolgde Lawson. “Ik had daar nog nooit gereden, dus was het opnieuw hetzelfde verhaal: ik probeerde mijn gebrek aan voorbereiding goed te maken, maar daardoor ging ik kleine foutjes maken.” Na opnieuw puntloos te zijn gebleven, werd Lawson ontslagen bij Red Bull en ruilde hij van stoeltje met Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda. Zelf vindt hij echter dat hij in China nooit een eerlijke kans heeft gekregen. “Het idee was om iets extreems met de auto te proberen om me wat meer vertrouwen te geven, ook omdat we op dat moment helemaal niet tevreden waren met het pakket”, vertelde hij. “Iedereen had zoiets van: ‘Dit werkt niet, we moeten iets heel radicaals proberen.'”

LEES OOK: Lof voor ‘briljante’ Liam Lawson: ‘Demotie naar Racing Bulls was beter voor zijn carrière’

“Op zaterdagavond hadden we besloten om vanuit de pitstraat te starten, zodat we de auto ingrijpend konden aanpassen”, onthulde Lawson. “Normaal gesproken zou je zoiets nooit doen tijdens een raceweekend. We probeerden meer balans in de auto te krijgen, maar uiteindelijk was het niet meer dan een gok. Zelfs als het zou werken, was de kans heel klein dat het tijdens die race al effect zou hebben. Daar was ik me van bewust, maar toch werd me beloofd dat dit me zou helpen.” De aanpassingen hadden echter verre van het gewenste effect. “Het was waardeloos; de auto was moeilijk te besturen, we vraten onze banden op en de race was verpest.”

Geen eerlijke kans

Lawson kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep, waarna de teamleiding besloot hem te vervangen. “Dat resultaat in China werd tegen me gebruikt, ondanks het feit dat ik op twee circuits had gereden die ik niet kende. Eigenlijk wil ik dat niet accepteren; daar kun je me gewoon niet op beoordelen. Het is een teamsport waarin iedereen samenwerkt, maar op dat moment voelde dat duidelijk anders.” Volgens Lawson gaf Red Bull bovendien een heel andere lezing van de gebeurtenissen. “Het hele verhaal werd zo gebracht dat ik mentaal worstelde en dat ze het deden om me te beschermen”, besloot hij wrang. “Dat is totaal anders dan hoe het werkelijk was.”

“Het was moeilijk om Liam (Lawson, red.) tijdens de eerste twee races te zien worstelen met de RB21. Daarom hebben we gezamenlijk de beslissing genomen om vroegtijdig in te grijpen”, reageerde Christian Horner destijds. “Het is onze verantwoordelijkheid om hem nu te beschermen en hem verder te helpen ontwikkelen. We zijn het erover eens dat het na zo’n moeilijke start verstandig is om snel te handelen”, doelde hij op de plotselinge rijderswissel. Vervanger Yuki Tsunoda verging het uiteindelijk niet veel beter. Hij scoorde slechts mondjesmaat punten en werd aan het einde van het seizoen eveneens ontslagen.

De nieuwe line-ups bij Red Bull en Racing Bulls na China (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.