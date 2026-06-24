Liam Lawson heeft zich lovend uitgelaten over de steun die hij kreeg van Max Verstappen tijdens en na zijn kortstondige Red Bull-avontuur in 2025. De Nieuw-Zeelander promoveerde in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen van Racing Bulls naar het hoofdteam als vervanger van Sergio Pérez, maar verloor zijn zitje al na de eerste twee raceweekenden aan Yuki Tsunoda. Verstappen liet destijds al weten dat hij niet achter die beslissing stond.

In de High Performance-podcast is Lawson opvallend eerlijk over zijn relatie met de viervoudig wereldkampioen. Volgens de Racing Bulls-coureur maakte Verstappen vanaf het begin een oprechte indruk. “Max (Verstappen, red.) was altijd heel oprecht”, vertelde hij. “Hij is iemand die op een heel hoog niveau zeer succesvol is, dus hij zou zich heel anders kunnen voordoen. Maar hij behandelt ons allemaal hetzelfde. Max is gewoon iemand die ontzettend graag racet en het geweldig vindt om over auto’s en racen te praten.”

Rijles van Verstappen

Lawson vertelde dat Verstappen al interesse toonde in zijn ontwikkeling toen hij nog reservecoureur was en in de Formule 2 reed. “Toen ik binnenkwam, merkte ik dat hij altijd zijn best deed om me te begroeten en gedag te zeggen”, vervolgde hij. “Ook toen ik net werd aangesteld als reservecoureur, wist hij van mijn carrière in de Formule 2 en toonde hij oprechte interesse. ‘Hoe gaat het in de Formule 2?’, vroeg hij dan. ‘Hoe is de auto? Hoe voelt alles?'” De Nieuw-Zeelander bewaart daar warme herinneringen aan. “Ik weet nog dat ik dat heel gaaf vond; dat hij zo benieuwd was naar mijn races. Maar zo oprecht is hij altijd geweest.”

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Ook toen Lawson uiteindelijk promoveerde naar Red Bull, bleek die band van grote waarde. “Toen ik uiteindelijk bij Red Bull kwam, was hij heel erg ondersteunend. Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar hij was echt heel ondersteunend.” Lawson wilde niet te veel kwijt over het sentiment dat Verstappen had toen hij werd ontslagen, maar maakte wel duidelijk dat de Nederlander niet achter die beslissing stond. “Ik heb in die tijd met veel mensen gesproken, maar vooral met hem, en hij was heel erg ondersteunend. Dat kon ik ontzettend waarderen. In die periode kon ik niet wachten om een team met hem te delen; niet om hem uit te dagen, maar om te leren van wat hij doet in de auto – rijles van de beste coureur in de sport”, grapte Lawson tot slot.

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