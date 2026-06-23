Liam Lawson doet een boekje open over de offers die hij en zijn gezin hebben moeten brengen voordat hij kon doorbreken in de Formule 1. De 24-jarige Nieuw-Zeelander voelt zich ‘bevoorrecht’ dat hij nog altijd op de F1-grid staat, al kan hij pas echt gelukkig zijn wanneer hij zijn ultieme doel heeft bereikt, vermoedelijk het winnen van het wereldkampioenschap. Een inkijkje in het leven van de Racing Bulls-coureur.

“Mijn ouders hebben onlangs een kaartje van mijn broer gevonden – hij moet dat geschreven hebben toen hij een jaar of vijf was”, begint Lawson in de High Performance-podcast. “‘Beste papa’, stond erop. ‘Als ik net als Liam ook van racen houd, maak je dan meer tijd voor me?'” Hij aarzelt even. “Mijn broer en mijn zussen, mijn hele familie, hebben zoveel moeten opgeven voor mijn carrière”, vervolgt hij met een brok in zijn keel. “We gingen nooit op vakantie of iets dergelijks.” Met een voorzichtige lach voegt hij toe: “Tja, ik heb een fantastisch gezin.”

‘Heb mijn geluk moeten opgeven’

“Mijn broer kan er inmiddels alleen maar om lachen, maar ik moet meteen denken aan al die weekenden dat we niet thuis konden zijn… Volgende vraag”, lacht hij, zichtbaar geëmotioneerd. “Wat is het grootste dat je hebt moeten opgeven?”, wordt hem vervolgens gevraagd. “Mijn geluk”, antwoordt hij direct. “Mensen gaan er waarschijnlijk van uit dat je heel gelukkig bent in mijn positie.”

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“Begrijp me niet verkeerd, ik besef heel goed dat ik ontzettend bevoorrecht ben, maar omdat ik al mijn hele leven toewerk naar een bepaald doel, kan ik pas gelukkig zijn als ik dat doel heb bereikt”, lichtte hij toe. “Natuurlijk voel ik me wel eens gelukkig; het is niet alsof ik altijd humeurig ben”, besluit hij met een grijns. “Maar over het algemeen heb ik dat gevoel wel moeten opgeven.”

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