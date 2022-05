De openingsdag van de inaugurele Miami GP verliep voor Red Bull niet zoals gehoopt. Max Verstappen bleef op een afgebroken outlap na de hele tweede trainingssessie in de garage. Volgens Red Bulls topman Helmut Marko een gevolg van hydraulische problemen.

Veertien rondjes, dat was voor Max Verstappen na twee trainingsuren de schamele oogst op de zo belangrijke eerste werkdag van de Miami GP. Teleurstellend, concludeerde Helmut Marko. “Dit was voor ons wat Max betreft een dag om te vergeten, maar niet voor Pérez.” De Mexicaan noteerde in de slotsessie op een voor hem verder probleemloze dag de derde tijd, dezelfde positie die de regerend wereldkampioen in de eerste training innam.

Maar het draaide in Miami niet zozeer om tijden, wel om het verzamelen van noodzakelijke data. “We kunnen die van Pérez gebruiken voor de andere auto”, aldus Marko. “Max had hydraulische problemen. Vervelend, maar het is geen onoverkomelijk probleem. Dat wordt opgelost, ik maak me daarover gen zorgen. Belangrijk is dat we hebben laten zien dat we hier competief zijn.”