Red Bulls topman Helmut Marko wandelde na afloop van de Azerbeidzjaanse GP met een glimlach door het rennerskwartier. Hij had er na het derde een-tweetje dit seizoen van Max Verstappen en Sergio Pérez én de uitvalbeurt van Charles Leclerc ook alle reden toe. “De vooruitzichten voor de rest van het seizoen zijn goed. Zonder meer.”

Bijna een uur na afloop van de race in Bakoe is Helmut Marko eindelijk klaar met alle media-optredens. Bij de ingang van Red Bulls onderkomen zit Raymond Vermeulen rustig een glas water te drinken, wanneer de topman aanschuift. Op hetzelfde moment belt Jos Verstappen toevallig net Vermeulen. Die drukt zijn telefoon meteen in handen van Marko. “Was de tactiek goed vandaag?”, vraagt de Oostenrijker plagerig aan Verstappen.

De grap valt vanzelfsprekend goed aan de andere kant van de lijn. Marko is de grootste fan van zijn zoon. De opleving van Pérez, hij won het kroonjuweel in Monaco en was in zowel het prinsdom als Azerbeidzjan sneller in de kwalificatie dan zijn Nederlandse teamgenoot, zorgde voor enige deining.

Twee weken later zijn de machtsverhoudingen weer hersteld. De discussie, voor zover die er was, wordt door Verstappen direct gesmoord. “Ik maak me ook helemaal geen zorgen om Max”, aldus Marko. “De verschillen in de kwalificaties ten opzichte van Checo waren marginaal. Max racete hier zoals we van hem gewend zijn: foutloos.”

Hoewel de wereldkampioen vanaf de derde startplek moest vertrekken, nam hij al vrij snel het heft in handen. Bij de eerste de beste kans die zich voordeed, schoot hij voorbij Pérez. Dat Leclerc, zijn grote titelrivaal, met een kapotte motor uitviel was voor hem een meevaller. “Onze strategie was vandaag goed”, meent Marko. “We zouden langer buiten blijven, dan hadden we later betere banden gehad. Ook al was Leclerc niet uitgevallen, dan had Max hem naar alle waarschijnlijkheid ook wel gepakt.”

Door de een-twee en de uitvalbeurten van zowel Leclerc als Sainz (Ferrari), domineert Red Bull voorlopig het rijders- en constructeurskampioenschap. “We hebben nog nooit zo’n goede eerste seizoenhelft gehad”, stelt Marko. “We hebben al zes overwinningen behaald. Maar”, zo waarschuwt de Oostenrijker, “het is echt nog niet voorbij. De vooruitzichten zijn natuurlijk wel heel goed. Zonder meer.”