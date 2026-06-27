Max Verstappen is gecrasht tijdens zijn laatste kwalificatierondje voor de GP van Oostenrijk. Een zeldzame uitvalbeurt van de Nederlander, die zicht had op pole position in Spielberg. In de eerste sector was hij te langzaam voor de snelste tijd, maar dankzij een monstertijd in sector twee kon hij pole ruiken. In de laatste meters ging het echter mis en spinde zijn RB22 in het grind en in de bandenstapel.

Max Verstappen kon stunten in de aanloop naar de thuisrace voor Red Bull, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de vijfde startplaats. Dankzij een snelle tweede sector had hij mogelijk op pole position kunnen staan in Oostenrijk, maar een late crash gooide roet in het eten. George Russell ging er met de eerste startplek vandoor, gevolgd door de beide Ferrari’s.

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