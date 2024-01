Max Verstappen kon het toch niet laten. Bij een sim-race met zijn teamgenoten van Team Red Line op het circuit van Silverstone deelde de drievoudig wereldkampioen Formule 1 onderweg even een kleine sneer uit aan zijn rivaal Lewis Hamilon.

Tijdens de GP van Groot-Brittannië van 2021 veroorzaakte Hamilton in de aanloop naar Copse Corner een zware crash van Max Verstappen, die met hoge snelheid in de vangrails belandde. De impact van de crash was 51G. Voor onderzoek werd Verstappen destijds naar het ziekenhuis vervoerd. Ondertussen won Hamilton de Britse Grand Prix om meteen erna juichend op het podium plaats te nemen. Verstappen noemde dat later respectloos.

‘Dus het werkt toch, zij aan zij’

Bij de sim-race op Silverstone voerde Verstappen bij Copse Corner een geslaagde inhaalactie uit. “Dus het werkt toch, zij aan zij die bocht (Copse ingaan”, zei Verstappen live op Twitch, verwijzend naar het incident van drie jaar geleden.

Bekijk hieronder nog eens de video van de crash van Max Verstappen in Silverstone (2021).