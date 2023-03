Max Verstappen heeft afgelopen zondag met zijn GP-zege in Bahrein weer een nieuw record aan zijn cv toegevoegd. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing won liefst 15 van de afgelopen 20 races. Daarmee staat hij op een winstpercentage van 75 procent.

De enige andere coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die dat presteerde is Michael Schumacher. De Duitser won 15 van de 20 races tussen Italië 2003 en japan 2004. Sebastian Vettel kwam ooit tot 13 overwinningen in 20 races (65%) en Lewis Hamilton tot 14 overwinningen in 20 races (70%).

Overigens ligt het winstpercentage van Max Verstappen over de afgelopen twaalf races op 83 procent. Hij won er namelijk tien.

Het record van het hoogste percentage GP-zeges in één seizoen heeft Verstappen overigens nog niet. Dat record is nog stevig in handen van de Italiaan Alberto Ascari die in 1952 zes van de acht GP’s won. Dat betekent een winstpercentage van 75 procent. Achter Ascari staat Schumacher tweede met 13 overwinningen in 18 races tijdens het seizoen 2004.