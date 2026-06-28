Na een moeizame aanloop (met onder andere een crash zaterdag in de kwalificatie) wist Max Verstappen zondag op de Red Bull Ring toch een tweede plaats tijdens de GP van Oostenrijk uit het vuur te slepen. Net achter Mercedes-coureur George Russell, net vóór Kimi Antonelli. Na afloop toonde hij zich tevreden over het resultaat in de hitte.

“Het was een heel goede race. De eerste ronden waren erg leuk, daarna was het vooral een kwestie van de banden goed managen. Dat ging goed, totdat we in het tweede deel van de race tegen wat problemen aanliepen. Maar uiteindelijk is de tweede plaats voor ons extreem positief”, reageerde Verstappen op de grid tegen interviewer-van-dienst David Coulthard.

Na zijn derde plaats in Canada is het voor de viervoudig wereldkampioen zijn tweede podiumplaats van het seizoen. De Brit informeerde nog even naar eventuele fysieke klachten bij Verstappen, als een overblijfsel van zijn crash een dag eerder. “Dat valt allemaal erg mee gelukkig. Ik had mijn knieën gebotst, maar vandaag heb ik er geen last van gehad”, aldus Verstappen.

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