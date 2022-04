Max Verstappen heeft in samenwerking met Red Bull een eigen team, genaamd ‘Verstappen.com Racing’, opgericht bestaande uit raceteams in de virtuele én echte racewereld, waar onder andere vader Jos het team zal vertegenwoordigen.

Verstappen.com Racing brengt raceteams uit zowel de virtuele als de echte wereld bij elkaar. Het bij simracers inmiddels bekende Team Redline, dat bestaat uit een mix van echte en virtuele coureurs, zal Verstappen.com Racing vertegenwoordigen. Met dat team heeft Verstappen al vele successen geboekt in virtuele langeafstandsraces in iRacing en de Virtual Le Mans Series.

Niet alleen in de virtuele wereld, ook in de echte wereld zal Verstappen.com Racing in actie komen. Vader Jos gaat deelnemen aan het Belgian Rally Championship en zal dat onder de vlag van Verstappen.com Racing doen. Daarnaast debuteert Thierry Vermeulen, zoon van Verstappens manager Raymond, in het ADAC GT Masters-kampioenschap namens Verstappen.com Racing. Op die auto’s zullen zowel virtueel als in het echt de logo’s van Verstappen.com Racing en Red Bull, dat dit initiatief ondersteunt, pronken.

“Racen is altijd mijn grootste passie geweest, vanaf het moment dat ik voor het eerst in een kart stapte tot op de dag van vandaag”, zegt Verstappen. “Naast mijn eigen Formule 1-carrière is racen waar ik het grootste deel van mijn tijd aan besteed.|

“Ik vind het echt mooi dat ik met het Verstappen.com Racing team de passie voor het racen kan delen met coureurs en teams waar ik me nauw mee verbonden voel”, vervolgt de regerend wereldkampioen. “Naast het plezier dat het mij brengt, kan ik ook mijn racekennis met hen delen, wat hopelijk iedereen helpt om zichzelf te verbeteren.”

“Nadat ik eerder dit jaar overeenstemming bereikte over een jarenlange verbintenis met Red Bull Racing, ben ik erg blij dat ik nog vele jaren deel mag uitmaken van de Red Bull-familie. De nauwe samenwerking met de fabrikant Red Bull komt ook tot uiting in het feit dat zij het Verstappen.com Racing team de komende jaren ondersteunen, waar ik erg trots op ben. Ik kan niet wachten om van start te gaan en voluit te blijven pushen”, besluit Verstappen.