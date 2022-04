Max Verstappen baalt van zijn tweede uitvalbeurt in drie races tijd. Hij geeft toe dat de zege vandaag buiten handbereik was, maar zorgen om de betrouwbaarheid zijn er zeker: “Er is veel werk aan de winkel.”

Verstappen kon het Charles Leclerc niet moeilijk maken op Albert Park en koesterde de tweede plaats, maar zo zou het niet lopen. Na 38 ronden moest hij zijn Red Bull naast de baan parkeren vanwege problemen met de bolide.

Twee uitvalbeurten in drie races, dan kan Verstappen ook niet anders concluderen dan: “Dat is gewoon heel slecht”, zegt hij tegen Viaplay. “Ik weet niet wat ik ervan moet maken op dit moment, maar er is veel werk aan de winkel”, weet de regerend wereldkampioen.

Verstappen kon nog niet vertellen of het om een motorprobleem ging, of dat er wat technisch niet goed ging met zijn RB18. “We weten het zelf ook niet. We krijgen de auto zo meteen terug, dan zien we het wel. Maar we zijn al twee keer in drie races uitgevallen nu”, verzucht de Nederlander.

De zege zat er vandaag in ieder geval niet in, geeft Verstappen toe. “Geen kans. We hadden gewoon te veel slijtage op beide banden. Ik moest veel meer mijn banden managen om de race uit te rijden. Dat was ook waardeloos”, aldus de Red Bull-coureur, die weet dat Ferrari de bandenzaken beter op orde heeft.

Bij Sky Sports geeft Verstappen aan dat hij nu nog niet wil denken aan de titelstrijd. “We staan al mijlenver achter. Het is belangrijker om de races te finishen. Het was vandaag gewoon weer een slechte dag. We hadden niet de pace en ik moest de banden tot het einde managen. Het leek een makkelijke tweede plek te worden. We kwamen niet eens over de finish, dat is frustrerend en onacceptabel”, vat hij zijn dag in Melbourne samen.

Foto: Motorsport Images