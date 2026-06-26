Max Verstappen beleefde vrijdag op de Red Bull Ring een moeizame trainingsdag in de aanloop naar de Prix van Oostenrijk komende zondag. In de eerste twee trainingen speelden technische malheir hem parten en was het verschil met de snelste man, Kimi Antonelli, uiteindelijk aanzienlijk, respectievelijk drie tienden en vijf tienden.

“Het was een lastige dag om de juiste balans te vinden”, reageerde Verstappen na de tweede training. “We moeten werken aan de grip, zowel voor als achter. Het gaat om het vinden van de juiste balans om de snelheid te vinden, want die komen we nu nog tekort. We zullen zien wat we kunnen doen.”

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