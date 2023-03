Voor Max Verstappen was de overwinning in Bahrein een droomstart. “Lovely”, klonk het meteen na de finish al over de boordradio richting het team. “Dit is precies het resultaat waar we op hoopten en wat we nodig hadden.”

Met dat laatste doelde de tweevoudig wereldkampioen op het gegeven dat hij nog niet eerder in Bahrein het seizoen wist te beginnen met winst. De zege, al de 36e uit zijn loopbaan, betekent dat hij meteen goed aan de jacht op de derde wereldtitel is begonnen.

Het seizoen is weliswaar nog lang. “Maar het is duidelijk dat het team het de afgelopen winter fantastisch gedaan heeft”, concludeert Verstappen. ,,We hebben echt een hele snelle auto.”

Tijdens de race klaagde de Nederlander nog even over problemen met het terugschakelen, maar veel bleek er niet aan de hand. “Het was geen groot issue, het was makkelijk op te lossen.” Verstappen reed daarna zonder enige moeite weg bij zijn concurrenten. “Tijdens de eerste stint kon ik een mooi gat slaan, daarna was het zaak om de banden te managen en dat is prima gelukt.”