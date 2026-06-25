Terwijl de Formule 1 is neergestreken in Oostenrijk, is het WK voetbal in de Verenigde Staten nog altijd in volle gang. Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste wedstrijd in de poulefase tegen Tunesië. Hoewel Verstappen als fan natuurlijk hoopt dat Oranje het ver gaat schoppen, slaat hij de late wedstrijd over: ‘Deze is net wat te laat. Ik kijk alleen de wedstrijden voor middernacht’.

Het Nederlands elftal staat aankomende nacht de laatste wedstrijd in de poulefase van het WK voetbal te wachten. Oranje speelt tegen Tunesië om 01.00 uur ’s nachts Nederlandse tijd. Hoewel Max Verstappen hoopt op een volgende overwinning voor het Nederlandse team, ziet hij de eindstand de volgende ochtend wel.

Verstappen analyseert kansen Oranje

“Ik heb alle wedstrijden van voor middernacht tot nu toe gevolgd”, vertelt Verstappen in de aanloop naar de GP van Oostenrijk, wanneer hij gevraagd wordt naar de prestaties van Oranje. “De latere wedstrijden sla ik over.”

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De Nederlandse coureur zegt vervolgens onder de indruk te zijn van de prestaties van Oranje tot nu toe. “We doen het prima, maar uiteindelijk ligt het er ook aan welke andere teams je nog treft”, analyseert Verstappen alvast de verdere kansen van de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

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“Ik denk dat we een beetje aan de verkeerde kant van het speelschema voor de knock-outfase zitten. Ik hoop dat ze het goed doen, maar er zijn veel geweldige landen die meedoen.” Toch hoopt dat het Nederlands elftal nog lang niet naar huis moet. “Als een fan van Oranje hoop ik dat ze het heel ver schoppen.”

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