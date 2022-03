McLaren heeft opnieuw een grote sponsor binnengehaald voor het Formule 1-team. Vanaf dit seizoen pronkt Google op de papajaoranje bolide met logo’s van Android én de Chrome-kleuren op de wieldoppen.

McLaren heeft de afgelopen jaren hard gewerkt en veel grote sponsors aan haar portfolio toegevoegd. Daar komt met Google nu nog een grote sponsor bij. Google staat nu in het lijstje van ‘official partners’ van McLaren, zowel in de Formule 1 als in de Extreme E.

Voor dit seizoen zullen Google-producten op de McLaren gepromoot worden. Zo zal het logo van Android, een besturingssysteem voor smartphones, op de motorkap te vinden zijn. Opvallender zijn de wieldoppen, die nu in de kleuren van webbrowser Google Chrome gehuld zijn. De wieldoppen zullen nu dus rood, blauw, geel en groen kleuren. Ook zullen er logo’s van Google op de helmen en racepakken van Lando Norris en Daniel Ricciardo verschijnen.

Lees ook: Norris sluit niet uit dat McLaren met Haas zal strijden: ‘Zagen er best snel uit’

“Google is een wereldleider in technologie en een baanbrekende vernieuwer in het verbinden van mensen over de hele wereld,” zegt McLaren-CEO Zak Brown. “Door platforms als Android en Chrome in onze activiteiten te integreren, zal ons team beter worden ondersteund om zich te concentreren op het verbeteren van prestaties. We kijken uit naar een spannende samenwerking die zich uitstrekt over de Formule 1 en Extreme E.”

Foto: McLaren Foto: McLaren