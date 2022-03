Lando Norris sluit niet uit dat McLaren in Bahrein met Haas zal strijden. De Brit is onder de indruk van de snelheid die het team toonde bij de testdagen en denkt dat McLaren zich moet voorbereiden om met

De test in Barcelona verliep prima voor McLaren, maar in Bahrein liep het team toch tegen enkele problemen aan. Norris, die alle drie de testdagen in actie kwam omdat Daniel Ricciardo ziek was door het coronavirus, kwam tot tweehonderd ronden en stond met name op dag twee lang stil vanwege remproblemen. Dat was dus ‘niet zo ideaal’, zoals Norris de testdagen in Bahrein samenvatte, maar ook qua snelheid leek McLaren er nog niet goed voor te staan.

Volgens Norris mag dan ook niet uitgesloten worden dat Haas een mogelijke concurrent wordt. “Je hebt drie teams die nu het snelst zijn en de rest zit echt dicht bij elkaar, van ons tot aan Haas”, zei Norris na de testdagen. “Zelfs Haas zag er best snel uit, wat een verrassing is als je bedenkt hoe ver ze vorig jaar achter lagen en het is indrukwekkend om de vooruitgang die zij geboekt hebben te zien. Ik denk dat zelfs wij voorbereid moeten zijn om tegen hen te racen en tegen hen te kwalificeren, dus we zullen het wel zien”, aldus de Brit.

Norris stelde na de testdagen al dat McLaren wat achterloopt, mede dankzij de remproblemen waardoor hij minder ronden kon rijden. “We konden de kortere runs met minder brandstof gewoon afronden, maar niet de runs met veel brandstof. We staan nog niet waar we willen en waar we zouden moeten staan. Het is niet geweldig, maar we lopen alles nog zoveel mogelijk door. We boeken zeker vooruitgang, maar we bevinden ons niet in de positie waarin we ons zouden willen bevinden”, aldus Norris.