McLaren heeft de Amerikaanse Indycar-ster Colton Herta vastgelegd met een ’test- en ontwikkelingsdeal’, zo meldt het goed ingevoerde Racer.com.

Volgens deze Amerikaanse publicatie is de deal tussen McLaren en Herta rond, ook al is dit nog niet officieel aangekondigd. De 21-jarige Herta, een zesvoudig winnaar in de Indycars, gaat onder meer een aantal tests afwerken met een oudere McLaren Formule 1-auto.

Hoewel elk team dit jaar verplicht is tijdens twee vrije training een rookie in te zetten, staan er nog geen ‘vrijdaguitjes’ op het programma, meldt Racer. De verwachting is wel dat Herta’s Indycar-collega Pato O’Ward één of meer vrijdagtrainingen voor zijn rekening neemt.

Herta werd eerder in verband gebracht met een Formule 1-zitje toen zijn Indycar-werkgever Andretti Autosport probeerde Alfa Romeo over te nemen. Dat plan klapte, maar Andretti zint er nu op een eigen Formule 1-team op te richten. Herta heeft overigens nog geen superlicentie om in de Formule 1 te racen.

Piastri

In ander nieuws aangaande jong talent, heeft Alpine testrijder Oscar Piastri aan McLaren ter beschikking gesteld als reserve. De jonge Australiër blijft wel gewoon onder contract bij Alpine, maar is oproepbaar als een van McLarens vaste coureurs niet kan rijden. Daniel Ricciardo herstelt momenteel van corona.

