Colton Herta staat nog altijd open voor een toekomst in de Formule 1, zelfs nu de overname van Alfa Romeo Sauber door zijn werkgever Andretti Autosport van de baan is. Wat hij los van zijn talent in elk geval mee heeft? Zijn leeftijd.

Herta, die er toch al drie volledige Indycar-campagne op heeft zitten, is namelijk nog altijd pas 21. De jonge Amerikaan imponeert aan de overkant van de oceaan en werd daarom door teambaas Michael Andretti naar voren geschoven als coureur indien zijn beoogde overname van Alfa Romeo Sauber zou lukken.

Die deal klapte eind vorig jaar. Vooralsnog is Herta’s hoop op een overstap daarmee ook begraven. Al zou de coureur uit Californië er nog altijd voor openstaan als de kans zich voordoet. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet in de Formule 1 wil rijden”, erkende Herta tijdens Indycars mediadagen, vorige week.

Timing

De timing, zo weet hij, moet echter wel goed uitpakken. “Als je 28 bent, ga je de Formule 1 niet meer halen.” Gelukkig voor Herta is hij dus nog jong. “De tijd is nu rijp voor mij, als ik de kans zou krijgen. Ik zou er wel goed over moeten nadenken, maar zou het waarschijnlijk wel doen.”

Dat een eventuele switch naar de Formule 1 geen inkoppertje is, komt natuurlijk omdat Herta in Amerika voor topteam Andretti Autosport rijdt. Hij lijkt daar bovendien de man voor de toekomst. Zelfs een mislukt Formule 1-avontuur zou een mooie Indycar-carrière gezien zijn leeftijd echter niet in de weg staan, haalt hij aan.

“Ik denk dat mensen vergeten dat ik pas 21 ben. Er is dus niks dat me stopt (om het te proberen, red.) en over vijf jaar terug te komen en alsnog vijftien jaar Indycar te rijden. Ik zou er dus echt wel voor willen gaan als ik de kans krijg.” Dat gezegd hebbende, is Indycar zeker geen troostprijs voor hem. “Ik hou meer van Indycar dan welke raceklasse dan ook.”

