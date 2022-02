Michael Andretti geeft zijn droom van een eigen Formule 1-team niet op, ook niet nadat zijn beoogde deal met Alfa Romeo vorig jaar klapte. Het doel is nu in 2024 een eigen team op de grid te hebben.

Dat moet dan Andretti Global heten. Dat verklapte zijn vader – en wereldkampioen Formule 1 van 1978 – Mario Andretti vrijdagavond op Twitter. Het gaat ook om meer dan een droom. “Michaels inschrijving om in 2024 een nieuw team te runnen, is ingediend. Andretti Global beschikt over alle benodigde middelen en voldoet aan alle eisen”, twitterde Mario Andretti. “Hij wacht nu op een beslissing van de FIA.”

Lees ook: Michael Andretti: ‘Alfa Romeo-deal klapte niet op geld’

Een nieuw team inschrijven is, zelfs als je over de benodigde middelen beschikt, namelijk makkelijker gezegd dan gedaan. De Formule 1 telt momenteel tien teams en heeft in theorie plek voor dertien renstallen. Maar daar zitten haken en ogen aan. De eerste daarvan is dat er 200 miljoen dollar in een zogenaamd anti-dilution fund (anti-waardeverminderingsfonds) moet worden gestort.

Franchise-achtig systeem

Deze ‘aanbetaling’ heeft twee redenen. In de eerste plaats laat het zien dat een nieuw team inderdaad de financiën heeft om serieus mee te doen in de Formule 1. De tweede reden is dat alle tien teams uitbetalingen uit de sport krijgen. Die pot wordt momenteel door tien gedeeld. Komt er een elfde bij, dan wordt het verlies aan inkomsten voor de tien huidige teams met die 200 miljoen gecompenseerd.

Hoewel de sport heeft aangegeven enigszins flexibel tegenover het handhaven van deze regel te staan, is er nog een reden om streng te selecteren aan de poort. Met momenteel maar tien teams én flinke verplichte aanbetaling voor nieuwkomers, kijken geïnteresseerde teameigenaren logischerwijs eerst of het niet handiger en verstandiger is een bestaand team over te nemen.

Het gevolg hiervan is dat de waarde van de tien huidige teams een stuk hoger ligt. Daarnaast zorgt het dat een potentieel noodlijdend of in de etalage gezet team eerder wordt overgenomen dan dat het klapt, met al het mogelijke baanverlies van dien. De Formule 1 heeft zo feitelijk een soort franchise-systeem neergezet naar het voorbeeld uit de Amerikaanse sporten.

Strenge selectie

De strenge toelatingseisen betekenen ook dat een ander potentieel team als Panthera Team Asia al jaren op zoek is naar financiën om de sport te betreden. Het is tegelijkertijd de reden waarom bijvoorbeeld een automaker als Audi vaker in verband wordt gebracht met een overname van Williams of McLaren dan een compleet nieuw en eigen team.

Lees ook: Nieuw Formule 1-team Panthera Team Asia mikt ondanks coronacrisis op 2022

Andretti Autosport heeft ondanks haar track record in de Indycars, Formule E en andere autosportklassen dus nog een flinke horde te nemen met de FIA’s selectieprocedure. Zoals gezegd probeerde Andretti vorig jaar nog om Alfa Romeo over te nemen. Die deal klapte volgens Michael Andretti toen ‘niet op geld, maar op zaken aangaande de controle over het team’.