McLaren heeft bevestigd dat Daniel Ricciardo positief heeft getest voor corona. Ricciardo mist dus ook de laatste dag van de test in Bahrein. Volgens McLaren kan hij volgende week wel gewoon meedoen aan de seizoensopener.

Ricciardo zit nu namelijk in isolatie in Bahrein, maar mag op tijd uit quarantaine om van 18 t/m 20 maart mee te doen tijdens het Grand Prix-weekend op het Bahrain International Circuit.

De Aussie moet de laatste dag van de Bahrein-test wel laten schieten. Hij kwam donderdag en vrijdag ook al niet in actie omdat hij zich niet goed voelde. Inmiddels gaat het wel beter met hem, meldt McLaren. De coureur testte eerder overigens telkens negatief, aldus het team.

Lees ook: Zieke Ricciardo blijft vrijdagochtend aan de kant, Norris rijdt bij McLaren

“Liever deze week dan volgende week”, reageert Ricciardo zelf via Twitter. “Het is jammer om de test te missen, maar ik begin me al beter te voelen. Ik blijf in isolatie en concentreer me op volgende week.”

McLaren-teamgenoot Lando Norris stapt zaterdag dus voor de derde dag op rij in de McLaren MCL36. De donderdag en vrijdag in Bahrein zijn niet geweldig verlopen voor Norris en McLaren door remproblemen.

“Ik ben Lando en McLaren zeer dankbaar dat ze het zware werk op zich nemen”, grapte Ricciardo daarover al op Twitter. “Ik ben ze wat biertjes schuldig (en Lando wat glazen melk).”

Lees ook: Magnussen naar snelste tijd op dag twee Formule 1-test Bahrein