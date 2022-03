Kevin Magnussen heeft voor een flinke verrassing gezorgd door zijn Haas VF-22 naar de snelste tijd op de tweede dag van de Formule 1-test in Bahrein te sturen. De Deen mocht een uurtje langer doorrijden dan de overige coureurs,, omdat Haas de eerste ochtend van de test door overmacht had gemist.

In dat extra uurtje – tussen 17.00 en 18.00 uur Nederlandse tijd – knalde Magnussen er op de C4’s en een verder lege baan een 1:33.207 uit. Daarmee was hij ruim drie tienden sneller dan Carlos Sainz eerder op de dag.

Ondanks dat Ferrari de snelste tijd dus afgenomen zag worden, kan de Scuderia met een goed gevoel terugkijken op de tweede testdag. Niet alleen reed Sainz een erg snelle tijd, de Italianen kwamen van de topteams ook tot het meeste aantal ronden.

Bij Ferrari was de dag in tweeën gesplitst: Charles Leclerc nam de ochtendsessie voor zijn rekening en legde daarin 54 ronden af. Na de lunch nam Sainz het stokje over. De Spanjaard klokte op de C4-compound een toptijd van 1:33.532 en kwam tot 60 ronden. In totaal reed Ferrari vrijdag dus 114 ronden, evenveel als Mercedes (67 ronden voor George Russell, 47 ronden voor Lewis Hamilton), maar beduidend meer dan Red Bull waar Max Verstappen in zijn eentje tot 86 ronden kwam.

(Motorsport Images)

De Nederlander noteerde uiteindelijk de derde tijd, maar met zijn 1:34.011 (eveneens op de C4) was hij bijna een halve seconde langzamer dan Sainz. De twee oud-teamgenoten zorgden aan het einde van de sessie nog voor enige opwinding door even met elkaar in duel te gaan. Achter Sainz en Verstappen noteerde Aston Martin-coureur Lance Stroll verrassend de vierde tijd (1:34.064). Hamilton kwam op de allerzachtste compound (C5) niet verder dan P5, 1:34.141.

De meeste ronden kwamen vandaag op naam van Yuki Tsunoda. De jonge Japanner van AlphaTauri legde maar liefst 120 ronden af, ruim twee keer een complete Grand Prix van Bahrein. Ook Esteban Ocon liet van zich horen. De Fransman was de snelste in de ochtend en reed in totaal 111 ronden.

Williams FW44 vat vlam

Dat hoge aantal van Tsunoda en Ocon staat in schril contrast met het aantal ronden dat Williams vrijdag kon afleggen. De remmen van Latifi’s FW44 vatten in de ochtendsessie vlam. Het leidde tot een rode vlag en flinke schade aan de wagen. Die bleek zo ernstig dat het team niet meer in actie kwam.

Uitslag Formule 1-test Bahrein, Dag 2

Zaterdag gaat de Formule 1-test in Bahrein verder. Vanaf 08.00 uur Nederlandse tijd kun je ons liveblog volgen.

