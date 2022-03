Haas F1 heeft toestemming gekregen om de verloren testtijd van donderdag in te halen. Het team miste een deel van de openingsdag in Bahrein omdat een vliegtuig met onderdelen vertraagd was.

Haas vroeg daarop om de verloren tijd zondag in te halen, maar daar gingen twee teams niet mee akkoord, zo liet teambaas Günther Steiner aan F1TV weten. Wel is er een compromis bereikt. De Amerikaanse stal mag vrijdag een uur langer doorgaan. En zaterdag krijgt het team drie uur extra tracktime, één uur in de ochtend en twee uur in de avond na afloop van de reguliere sessie.

Steiner is niet helemaal tevreden met deze oplossing. “Ik wil wel even ophelderen dat we dus geen extra tijd krijgen. We krijgen gewoon terug wat de anderen al hebben gekregen. Hoewel… terugkrijgen: onze jongens hebben heel hard gewerkt die eerste dag dus we krijgen helemaal niets terug. We wilden eigenlijk zondag rijden, maar twee teams vonden dat geen goed idee en het moet nu eenmaal unaniem worden besloten.”