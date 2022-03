Daniel Ricciardo was op de eerste testdag in Bahrein al afwezig omdat hij zich niet goed voelt, en McLaren houdt hem ook op vrijdagochtend aan de kant. Teamgenoot Lando Norris neemt de honneurs waar.

Norris reed ook de hele donderdag al voor McLaren, met Ricciardo die dus ziek is. De Australiër miste zodoende onder meer een aantal fotosessies van de Formule 1 zelf, waaronder de klassieke ‘schoolfoto’ met de rest van de coureurs.

McLaren heeft nu besloten Norris ook vrijdagochtend te laten rijden. Het evalueert ondertussen of en wanneer Ricciardo later in kan stappen. Wat hij heeft, meldt het team niet, behalve dat hij meerdere coronatests heeft gedaan en deze tot nog toe steeds negatief zijn.

Mocht Ricciardo de hele vrijdag niet kunnen rijden, dan rest hem zaterdag nog maar één testdag voor het seizoen begint. De donderdag in Bahrein was overigens geen topdag voor McLaren. Norris kwam tot slechts vijftig rondjes en had de nodige remproblemen.