De testdagen in Bahrein waren ‘niet zo ideaal’ voor McLaren, stelt Lando Norris. De Brit ziet dat zijn team nu nog niet staat waar het had willen en moeten staan, maar verwacht dat de remproblemen van de testdagen nu opgelost zijn: “Maar dat weten we niet zeker.”

Na een prima test in Barcelona verliepen de testdagen in Bahrein een stuk dramatischer voor McLaren. Het team kon drie dagen alleen op Lando Norris rekenen nadat Daniel Ricciardo de eerste twee dagen al moest missen vanwege ziekte, wat uiteindelijk het coronavirus bleek te zijn. Vervolgens kreeg Norris niet veel tijd om te testen door problemen met de remmen. Daardoor kwam McLaren slechts tot tweehonderd ronden en stond daarmee stijf onderaan in dat klassement.

Lees ook: ‘McLaren legt Indycar-ster Herta vast voor test- en ontwikkelingsprogramma’

Het was dan ook een ‘niet zo ideale’ test, aldus Norris. “Het was niet de soepelste test voor ons”, blikt de Brit terug. “We waren best beperkt in Bahrein. In Barcelona hadden we een goede test, maar hier liepen we tegen wat meer problemen aan. Dat heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid ronden die we konden rijden zeer beperkt was.”

Norris merkte met name in de langere runs dat McLaren tegen problemen aanliep. “We konden de kortere runs met minder brandstof gewoon afronden, maar niet de runs met veel brandstof. We staan nog niet waar we willen en waar we zouden moeten staan. Het is niet geweldig, maar we lopen alles nog zoveel mogelijk door. We boeken zeker vooruitgang, maar we bevinden ons niet in de positie waarin we ons zouden willen bevinden”, aldus de Brit.

Lees ook: Norris en Russell waarschuwen: ‘Elkaar volgen gaat wel beter, maar slipstream is minder sterk’

Op de derde en laatste testdag leken de problemen bij McLaren opgelost. Norris kon die dag negentig ronden rijden en hij had ook het gevoel dat het probleem opgelost was. “We weten wat het probleem was”, stelt hij. Maar, zo benadrukt Norris, zeker weten doet hij het niet. “Dat is nog onzeker totdat we alles weer hebben opgebouwd. Het team werkt hard om de problemen te begrijpen. Het is geen simpele oplossing, het is een ingewikkeld gebied en het vergt veel tijd en werk. Dat maakt het ook een uitdaging om alles op tijd hier te hebben.”