Lando Norris en George Russell denken dat je elkaar inderdaad wat beter kan volgen met de nieuwe Formule 1-auto’s, maar stellen ook iets anders vast: “De slipstream is nu volgens mij veel minder sterk”, stelt Russell.

En dat laatste is dan wel weer enigszins zorgwekkend, want die slipstream heb je juist ook nodig om bij elkaar in de buurt te komen en in te halen. “Ik weet het niet”, mijmert Russell dan ook wat het inhalen betreft. “Je hebt dat snelheidsverschil immers wel nodig, zelfs als je dichter achter elkaar kan rijden.”

“Ik reed op een gegeven moment twee autolengtes achter Lando”, verwijst Mercedes-coureur Russell naar McLaren-collega Norris, “maar ik kon hem niet inhalen op het rechte stuk.” De slipstream was daar immers niet sterk genoeg voor.

Volgens Norris was dit ‘een perfecte demonstratie’ van de huidige situatie met de aerodynamica van de nieuwe 2022-auto’s. “Elkaar volgen is inderdaad wat makkelijker, maar het slipstream-effect wat minder. Er zijn dus voor- en nadelen. Maar ik weet niet wat er zwaarder weegt.”

