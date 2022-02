George Russell is er na twee testdagen ‘vrij zeker’ van dat Mercedes achter McLaren en Ferrari staat en duwt daarmee Mercedes in de underdogrol.

Het is haast een jaarlijkse traditie: Formule 1-teams willen niet graag de favorietenrol krijgen en dus proberen ze zich in de underdogrol te duwen. Dat gebeurde de afgelopen jaren met name door Mercedes en Red Bull, die telkens weer probeerden om de ander in de favorietenrol te duwen. Nu is het George Russell die Mercedes in de underdogrol duwt, maar niet ten opzichte van Red Bull.

“Sommige teams zien er erg snel uit, een rood team en een oranje team in het bijzonder”, stelt Russell na twee testdagen in Barcelona. Hij doelt daarbij uiteraard op Ferrari en McLaren, die tot nu toe twee prima testdagen hebben gehad met veel ronden en snelle rondetijden. “Heel, heel competitief, dus laten we afwachten wat morgen brengt en wat we kunnen doen tussen deze test en Bahrein.”

Het is natuurlijk lastig te zeggen hoe competitief de teams op dit moment zijn, maar voor Russell bestaat er geen twijfel: McLaren en Ferrari staan vóór Mercedes. “We staan zeker niet voor, daar ben ik vrij zeker van. Ze lijken de dingen goed onder controle te hebben en zitten overal bovenop, en ze lijken erg sterk met weinig brandstof, veel brandstof en met het bandenmanagement.”

“Wie weet?”, voegt hij toe. “We weten allemaal dat we verschillende programma’s afwerken, maar we weten zeker van het gemiddelde van alle verschillende runs dat we op dit moment achter hen zitten. Dus laten we afwachten; een kampioenschap win je niet met een wintertest in Barcelona, maar het waren vooralsnog zeker twee intrigerende dagen”, aldus de Brit.

Foto: Motorsport Images