George Russell noemt de komst van de Virtual Race Control Room, de ‘VAR’, een ‘geweldig idee’. Toch weet de Mercedes-coureur ook dat het niet genoeg zal zijn: “Je hebt altijd meer nodig.”

De FIA kondigde vorige week een aantal structurele veranderingen aan naar aanleiding van het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Zo kreeg Michael Masi een functie elders en moet hij de rol van wedstrijdleider afstaan aan Niels Wittich en Eduardo Freitas en zullen zij bijgestaan worden door Herbie Blash, maar de FIA kondigde ook de Virtual Race Control Room aan, een soort VAR die vanaf een afstand de wedstrijdleiding zal helpen. Dat de FIA deze veranderingen doorvoert is een positieve zaak in de ogen van George Russell, voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA).

Lees ook: Wolff: ‘Hamilton was ook doorgegaan als Masi wedstrijdleider was gebleven’

“De GPDA heeft met de FIA gesproken, maar om eerlijk te zijn waren ze na Abu Dhabi meteen heel proactief om betere oplossingen te vinden”, zei Russell bij de presentatie van de W13. “De ‘VAR’ is een geweldige oplossing en het is volkomen logisch dat er meer assistentie komt, mensen die live analyseren en er is meer input om sneller een besluit te nemen.”

“De manier waarop coureurs het reglement uitbuiten is begrijpelijk en de FIA moet meer doen om dat te compenseren, want elk team, elke coureur, zal altijd op zoek gaan naar een manier om de overhand te krijgen”, voegde Russell toe.

Lees ook: F1-forum: ‘Slachtofferen Masi sterkt Mercedes’ gevoel dat titel ze is afgenomen’

Maar, zo weet Russell zelf ook, de VAR is in het voetbal nou niet bepaald onomstreden. Het zou het makkelijker moeten maken om beslissingen te nemen, maar die kunnen juist controversieel zijn. Ook in de Formule 1 zal deze oplossing dan ook niet altijd gewaardeerd worden, denkt Russell. “Het zal wat tijd kosten om het echt te verfijnen, maar het is zeker een stap in de juiste richting. Maar het is nooit genoeg. Je zal altijd meer nodig hebben. Ik denk dat de ‘VAR’ en andere zaken die we virtueel doen alleen maar voordelig kunnen uitpakken”, aldus de Brit.