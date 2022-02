Autosportbond FIA heeft na haar onderzoek naar de afwikkeling van de Grand Prix van Abu Dhabi knopen doorgehakt, en daarmee is ook een kop gerold. Michael Masi mag zich niet langer wedstrijdleider noemen, die functie wordt ingenomen door een nieuw duo – dat tevens bijval krijgt van een soort VAR. FORMULE 1 Magazine-verslaggevers André Venema, Mike Mulder en Daan de Geus buigen zich erover.

‘Masi eruit gooien is niet de oplossing van het probleem’

Mike Mulder: “Of Masi geslachtofferd is? Natuurlijk. De nieuw FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft even een statement gemaakt. Hij is in december verkozen, dan moet zo’n man even laten zien wie hij is en waar hij voor staat – even een piketpaaltje slaan. Dan gooi je Masi eruit, en dat is natuurlijk niet de oplossing van het probleem.”

“Masi heeft, als je naar de letter van de wet kijkt, geen fout gemaakt in Abu Dhabi. Dus dat je hem nu eruit gooit, why? Of dit zwichten voor de publieke opinie is? Dat denk ik wel, ja. Dat er nu ook een VAR komt, dan denk ik: hou toch op. Dat die meekijkt, daarmee los je niks op. ‘Net als in het voetbal’, zeggen ze, maar jongens, laten we eerst verder kijken of die in het voetbal wel werkt.”

“Ze hebben nu twee maanden over die VAR nagedacht. Ga hem dan niet gelijk invoeren, test er eerst eens mee, zou ik zeggen. Je zal zien dat het over een halfjaar niet werkt en dan gooien ze het weer in de vuilnisbak. Wat ik echter wel goed vind, is dat er geen radio-beïnvloeding meer mogelijk is van de teams naar de wedstrijdleider. Dat is een goede stap.”

‘De FIA bekent zo min of meer schuld’

André Venema: “Ik kan het niet hard maken, maar er hangt toch een zweem van partijdigheid – klassenjustitie misschien – omheen. Mercedes-teambaas Toto Wolff is natuurlijk een enorm machtig man in de paddock. Je vraagt je ook af: hoe zouden de reacties zijn geweest als Charlie Whiting (voor Masi jarenlang wedstrijdleider, red.) deze beslissing had genomen. Dat antwoord weten we denk ik wel…”

“In feite, met deze manoeuvre van de nieuwe FIA-president, bekennen ze, vind ik, min of meer ook schuld dat Masi verkeerd gehandeld heeft in Abu Dhabi. Het zal Mercedes sterken, dat zij nu denken: ‘zie je nou wel, die wereldtitel is ons afgenomen’.”

Mercedes’ Lewis Hamilton en Toto Wolff voelden zich in Abu Dhabi flink benadeeld door Masi’s optreden.

“De VAR, ook na een beslissing daarvan krijg je toch altijd discussie. Die discussie zal er namelijk altijd zijn. Het opmerkelijke is, voor onze Preview Special die over twee weken uitkomt, zei Jeroen Bleekemolen: ‘In Amerika is de wedstrijdleider de baas. Ja is ja en nee is nee, en zo moet het ook zijn’. Die praatclub die de Formule 1 was vorig jaar, ook via de boordradio, dat kan en werkt gewoon niet.”

“Dat je nu twee wedstrijdleiders hebt, tsja. Dat is toch hetzelfde als met de stewards die rouleren. Dan zitten er telkens andere mensen. Ik hoop dat dit een tijdelijke oplossing is, want dit is geen permanente oplossing.”

‘Voorgestelde veranderingen geven nog geen vertrouwen’

Daan de Geus: “Het wegpromoveren van Masi is symboolpolitiek, en ook gewoon politiek an sich. Het is zoals met elk omstreden issue, of dat nou in de sport of maatschappij is: het maakt niet uit of iets echt een probleem is, als er maar genoeg mensen zijn die denken dat het zo is, dan heb je per definitie een probleem. Zo lijkt ook het draagvlak voor Masi afgebrokkeld te zijn in de tweede helft van 2021, waarin de ene controverse de andere opvolgde.”

“De rol van wedstrijdleider in de Formule 1 is geen makkelijke, zoals Masi (die gepokt en gemazeld was in de Australische racerij) heeft ondervonden en ook zijn opvolgers Eduardo Freitas en Niels Wittich zullen ondervinden. Een vaak gehoorde klacht over de (roulerende) stewards in de Formule 1 en Masi is dat ze niet consequent handhaafden, dus juist dan is twee elkaar afwisselende ‘scheidsrechters’ opmerkelijk.”

“Masi is kind van de rekening geworden, maar de voorgestelde herstructurering geeft nog niet het vertrouwen dat er op langere termijn een consequentere, eerlijker wedstrijdleider of wedstrijdleiding komt te zitten. Dit was hét moment om een vast, professioneel stewardspanel met een duidelijke grote baas erboven neer te zetten.”

